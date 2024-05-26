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Обстріл "Епіцентра" в Харкові: кількість жертв знову зросла

Харків, Неділя 26 травня 2024 15:36
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Обстріл "Епіцентра" в Харкові: кількість жертв знову зросла Фото: росіяни обстріялли Харків (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вчора російські окупанти здійснили черговий терористичний акт проти цивільного населення України. Під одним з ворожих ударів в Харкові опинився гіпермаркет "Епіцентр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Глава Харківської ОВА повідомив, що станом на 15:25 вже відомо, що 15 людей загинули внаслідок удару по "Епіцентру" в Харкові.

Оновлено о 16:13.

"На жаль, вже 16 загиблих", - заявив Синєгубов.

Нагадаємо, що вчора російські окупанти атакували Харків. Чи не наймасовішим був удар по "Епіцентру". Через російський удар в приміщенні почалась пожежа, багато людей отримали поранення, ще кількох було оголошено зниклими безвісти.

Детальніше про обстріл та його наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що російські окупанти вчора також завдали удару по Центральному парку в місті, однак ракета не здетонувала, тому ніхто не постраждав.

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Харків Війна Росії проти України Окупанти
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