UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл багатоповерхівки та скиди на лікарню. Що відомо про атаки РФ на Херсонську область

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи з самого рання завдають ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого постраждали багато цивільних людей, зокрема є й загиблі.

Усі подробиці сьогоднішніх ударів країни-терориста по території Херсонської області - в матеріалі РБК-Україна.

Велетенське Білозерської громади

Близько о 04:30 окупанти завдали удару по населеному пункту. Тяжкі поранення отримав 28-річний чоловік, якому пізніше діагностували опіки 70% тіла - обличчя, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні, лікарі борються за життя потерпілого.

Станіслав Херсонського району 

Ворог завдав удару з РСЗВ по населеному пункту. Унаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 71 й 57 років, також є поранена. Було зруйновано й пошкоджено 5 приватних житлових будинків. 

Широка Балка Херсонського району 

Внаслідок обстрілу спочатку було відомо про чотирьох загиблих - двох чоловіків, жінка та дитини до 2 років. Також важкі поранення отримав 12-річний хлопчик, якого госпіталізували у критичному стані. Пізніше стало відомо про його смерть в медичному закладі

 

Фото: ілюстроване зображення (t.me/khersonskaODA) 

Комишани Херсонського району 

Росіяни обстріляли магазин в населеному пункті. Внаслідок чого 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка - легкі. 

Золота Балка Бериславського району 

Через обстріл було пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Поранення отримала 61-річна жінка, її госпіталізували до медзакладу. 

Херсон 

Внаслідок обстрілу міста наразі відомо про трьох поранених цивільних, двоє з яких в важкому стані. За даними правоохоронців, окупанти здійснили артобстріл житлових кварталів. В одному з мікрорайонів поцілили у багатоповерхівку та поблизу неї.

Берислав 

Ворог здійснив два скиди з дрона по території Бериславської лікарні. Наразі інші подробиці трагедії невідомі. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська область