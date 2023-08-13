Армія РФ масовано обстріляла Херсонську область: загинуло 6 людей, серед них дитина

Російські окупанти сьогодні, 13 серпня, масовано обстріляли Херсонську область. Через ворожі удари загинули шестеро людей, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Армія РФ зранку вдарила артилерією по Широкій Балці. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець та сім'я - чоловік, дружина і їхня донька, якій було лише 23 дні від народження.

Тяжкі поранення також отримав 12-річний хлопчик. Його госпіталізували, стан дитини критичний.

Також росіяни вдарили по села Станіслав з реактивних систем залпового вогню, зафіксовано 12 "прильотів". Було зруйновано й пошкоджено п'ять приватних житлових будинків.

Через російський обстріл загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована, вона отримує медичну допомогу.

Фото: росіяни вбили шістьох жителів Херсонської області (t.me/ermaka2022)

Обстріли Херсонської області

Російські загарбники майже щоденно обстрілюють Херсон та правий берег Дніпра Херсонської області. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Як повідомлялося, сьогодні зранку окупанти обстріляли село Велетенське Білозерської громади. Тяжкі поранення отримав 28-річний чоловік, він перебуває у реанімації.

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