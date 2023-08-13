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Обстріл Херсонської області. Кількість жертв зросла, у лікарні померла дитина

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Широка Балка, Неділя 13 серпня 2023 13:31
Обстріл Херсонської області. Кількість жертв зросла, у лікарні померла дитина Фото: у Херсонській області збільшилася кількість жерт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області збільшилася кількість жертв внаслідок масованого обстрілу росіян у неділю, 13 серпня. У лікарні померла дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

У лікарні помер 12-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів будинку у Широкій Балці. Ворожий снаряд забрав життя його батьків та сестрички, якій було менше місяця.

Станом на 13:00 внаслідок сьогоднішніх обстрілів у Херсонській області загинули сім мирних жителів.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти обстріляли село Велетенське Білозерської громади. Тяжкі поранення отримав 28-річний чоловік, він перебуває у реанімації.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили з артилерії по Широкій Балці. Там загинув місцевий житель та сім'я: чоловік, дружина і немовля. Як відомо, хлопчик, який отримав поранення, помер. Також через обстріли у селі Станіслав загинуло двоє чоловіків. Ще одна жінка травмована.

Крім того, російські снаряди залишили без світла частину Херсона. Через атаки пошкоджено високовольтну лінію живлення.

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