RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел многоэтажки и сбросы на больницу. Что известно об атаках РФ на Херсонскую область

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы с самого утра наносят удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего пострадали многие гражданские люди, в том числе есть и погибшие.

Все подробности сегодняшних ударов страны-террориста по территории Херсонской области - в материале РБК-Украина.

Велетенское Белозерской громады

Около 04:30 оккупанты нанесли удар по населенному пункту. Тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, которому позже диагностировали ожоги 70% тела - лица, туловища, рук, ног и дыхательных путей. Сейчас он находится в реанимационном отделении, врачи борются за жизнь пострадавшего.

Станислав Херсонского района 

Враг нанес удар из РСЗО по населенному пункту. В результате обстрела погибли двое мужчин 71 и 57 лет, также есть раненый. Было разрушено и повреждено 5 частных жилых домов. 

Широкая Балка Херсонского района 

В результате обстрела сначала было известно о четырех погибших - двух мужчинах, женщине и ребенке до 2 лет. Также тяжелые ранения получил 12-летний мальчик, которого госпитализировали в критическом состоянии. Позже стало известно о его смерти в медицинском учреждении.

 

Фото: иллюстрированное изображение (t.me/khersonskaODA)

Камышаны Херсонского района 

Россияне обстреляли магазин в населенном пункте. В результате чего 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 51-летняя женщина - легкие. 

Золотая Балка Бериславского района 

Из-за обстрела были повреждены по меньшей мере пять жилых домов. Ранения получила 61-летняя женщина, ее госпитализировали в медучреждение. 

Херсон 

В результате обстрела города пока известно о трех раненых гражданских, двое из которых в тяжелом состоянии. По данным правоохранителей, оккупанты осуществили артобстрел жилых кварталов. В одном из микрорайонов попали в многоэтажку и вблизи нее.

Берислав 

Враг совершил два сброса с дрона по территории Бериславской больницы. Сейчас другие подробности трагедии неизвестны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонская область