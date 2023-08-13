Обстрел многоэтажки и сбросы на больницу. Что известно об атаках РФ на Херсонскую область

Велетенское Белозерской громады

Около 04:30 оккупанты нанесли удар по населенному пункту. Тяжелые ранения получил 28-летний мужчина, которому позже диагностировали ожоги 70% тела - лица, туловища, рук, ног и дыхательных путей. Сейчас он находится в реанимационном отделении, врачи борются за жизнь пострадавшего.

Станислав Херсонского района

Враг нанес удар из РСЗО по населенному пункту. В результате обстрела погибли двое мужчин 71 и 57 лет, также есть раненый. Было разрушено и повреждено 5 частных жилых домов.

Широкая Балка Херсонского района

В результате обстрела сначала было известно о четырех погибших - двух мужчинах, женщине и ребенке до 2 лет. Также тяжелые ранения получил 12-летний мальчик, которого госпитализировали в критическом состоянии. Позже стало известно о его смерти в медицинском учреждении.

Фото: иллюстрированное изображение (t.me/khersonskaODA)

Камышаны Херсонского района

Россияне обстреляли магазин в населенном пункте. В результате чего 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 51-летняя женщина - легкие.

Золотая Балка Бериславского района

Из-за обстрела были повреждены по меньшей мере пять жилых домов. Ранения получила 61-летняя женщина, ее госпитализировали в медучреждение.

Херсон

В результате обстрела города пока известно о трех раненых гражданских, двое из которых в тяжелом состоянии. По данным правоохранителей, оккупанты осуществили артобстрел жилых кварталов. В одном из микрорайонов попали в многоэтажку и вблизи нее.

Берислав

Враг совершил два сброса с дрона по территории Бериславской больницы. Сейчас другие подробности трагедии неизвестны.