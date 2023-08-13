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Росіяни обстріляли Херсонську область: постраждав чоловік, він у реанімації

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Херсонська область, Неділя 13 серпня 2023 10:17
Росіяни обстріляли Херсонську область: постраждав чоловік, він у реанімації Фото: росіяни вдарили по селу Велетенське у Херсонській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія зранку 13 серпня знову обстріляла Херсонську область. Внаслідок атаки важкі поранення отримав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Окупанти о 4:30 обстріляли село Велетенське Білозерської громади. Внаслідок обстрілу тяжкі поранення отримав 28-річний чоловік. Зараз постраждалий перебуває у реанімації.

"У нього діагностували опіки 70% тіла - обличчя, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів. Зараз він знаходиться у реанімаційному відділенні, лікарі борються за життя потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон. Для цього вони використовують важке озброєння та авіацію.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Херсон та область. Російські снаряди влучили у житловий будинок у селі Понятівка, внаслідок чого травми отримав 70-річний чоловік.

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