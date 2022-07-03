Обстрелы Славянска и Краматорска сегодня: в СБУ указали на стойкую закономерность в ударах РФ

Россия намеренно бьет по гражданским объектам в Украине, коварно убивая украинцев. Ярким примером этого являются обстрелы Краматорска и Славянска Донецкой области в воскресенье, 3 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

"Среди погибших (в Славянске, - ред.) есть семья с 12-летним ребенком. В перечне мишеней - жилые дома, садовое общество, фильтровальная станция, гаражный кооператив… То есть снова только гражданские объекты, по которым оккупанты выпустили кассетные боеприпасы.Такие действия – очередная террористическая атака, ставшая уже привычным инструментом для врага", - цитирует пресс-центр слова главы СБУ Ивана Баканова.

Служба безопасности и Национальная полиция открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Осмотр мест обстрелов продолжается.

Что известно об обстрелы Краматорска и Славянска 3 июля

В воскресенье, 3 июня, сначала Россия обстреляла Краматорск Донецкой области. Город попал под удар РСЗО "Смерч" второй раз за два дня.

Немного позднее и Славянск (Донецкая область) попал под самый масштабный обстрел российских оккупантов за последнее время. В городе вспыхнуло из-за вражеских атак до 15 пожаров.

В результате масштабного обстрела российских оккупантов Славянска предварительно 6 человек погибли и 15 получили ранения. Среди погибших оказался ребенок, о чем и сообщил глава СБУ.