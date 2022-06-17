Российское наступление на Славянск и Краматорск ожидается со дня на день, - мэр
Российские войска могут перейти к наступлению на Славянск и Краматорск (Донецкая область) в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Славянска Вадима Ляха в эфире телемарафона.
"Судя по заявлениям российской стороны, наступление противника на Славянск и Краматорск ожидается со дня на день. Линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это беспокоит жителей города", - отметил он.
Напомним, ранее американский Институт изучения войны предположил, что российские войска намерены осуществить прорыв на Славянск. Об этом свидетельствует новый мост вдоль российских наземных линий снабжения в направлении оккупированного Изюма.
Кроме того, о подготовке большого наступления на Славянск сообщал и Генеральный штаб ВСУ.
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