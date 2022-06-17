Российское наступление на Славянск и Краматорск ожидается со дня на день, - мэр

Российские войска могут перейти к наступлению на Славянск и Краматорск (Донецкая область) в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Славянска Вадима Ляха в эфире телемарафона.

"Судя по заявлениям российской стороны, наступление противника на Славянск и Краматорск ожидается со дня на день. Линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это беспокоит жителей города", - отметил он.