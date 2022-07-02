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Россияне обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч": что известно

Новина українською →
Краматорск, Суббота 02 июля 2022 22:38
Россияне обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч": что известно Фото: россияне обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч" (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 2 июля, вечером российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области при помощи РСЗО "Смерч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет.

"Вечерний обстрел оккупантов по Краматорску. Два снаряда РСЗО "Смерч" не разорвались, работает взрывотехническая служба", - сказано в сообщении горсовета.

Также в ведомстве отмечают, что по предварительной информации в результате российской атаки никто из местных жителей не пострадал.

Россияне обстреляли Краматорск из РСЗО &quot;Смерч&quot;: что известноНеразорванный снаряд РСЗО (t.me/kramatorsk_rada)

Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.

Также мы писали, что в Одессе местные жители услышали взрывы. Причиной стала работа украинской системы ПВО.

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Краматорск Донецкая область РСЗО Война России против Украины
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