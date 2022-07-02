Россияне обстреляли Краматорск из РСЗО "Смерч": что известно
Сегодня, 2 июля, вечером российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области при помощи РСЗО "Смерч".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский горсовет.
"Вечерний обстрел оккупантов по Краматорску. Два снаряда РСЗО "Смерч" не разорвались, работает взрывотехническая служба", - сказано в сообщении горсовета.
Также в ведомстве отмечают, что по предварительной информации в результате российской атаки никто из местных жителей не пострадал.
Неразорванный снаряд РСЗО (t.me/kramatorsk_rada)
Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.
Также мы писали, что в Одессе местные жители услышали взрывы. Причиной стала работа украинской системы ПВО.
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