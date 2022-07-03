Масштабный обстрел Славянска: появились первые данные о погибших и раненых
В результате масштабного обстрела российских оккупантов Славянска Донецкой области 3 июля 6 человек погибли и 15 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко "Суспильному".
"Там также был сверхмощный обстрел этого города. Поэтому оставаться людям на территории области опасно", - сказала она.
По словам Игнатченко, возможности для эвакуации сейчас есть.
"Люди могут записаться в списки, сесть на автобус и доехать до Покровска, оттуда курсирует эвакуационный поезд, который направит их в Днепр или дальше во Львов", - напомнила спикер.
Как сообщалось, 3 июля Славянск (Донецкая область) попал под самый масштабный обстрел российских оккупантов за последнее время. В городе вспыхнуло из-за вражеских атак до 15 пожаров.
Также утром воскресенья, 3 июля, Россия обстреляла Краматорск Донецкой области. Город попадает под удар РСЗО "Смерч" второй день подряд.
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