Обстріли Слов’янська та Краматорська сьогодні: в СБУ вказали на стійку закономірність в ударах РФ

Росія навмисно б’є по цивільним об’єктам в Україні, підступно вбиваючи українців. Яскравим прикладом цього є обстріли Краматорська та Слов’янська Донецької області у неділю, 3 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ .

"Серед загиблих (у Слов’янську, - ред.) є сім’я з 12-річною дитиною. У переліку мішеней - житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив… Тобто знову лише цивільні об’єкти, по яким окупанти випустили касетні боєприпаси. Такі дії - чергова терористична атака, котра стала вже звичним інструментом для ворога", - цитує прес-центр слова голови СБУ Івана Баканова.

Наразі Служба безпеки та Національна поліція відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України). Огляд місць обстрілів триває.

Що відомо про обстріли Краматорська та Слов'янська 3 липня

У неділю, 3 червня, спочатку Росія обстріляла Краматорськ Донецької області. Місто потрапило під удар РСЗВ "Смерч" вдруге за два дні.

Трохи пізніше і Слов'янськ (Донецька область) потрапив під наймасштабніший обстріл російських окупантів за останній час. У місті спалахнуло через ворожі атаки до 15 пожеж.

В результаті масштабного обстрілу російських окупантів Слов’янська попередньо 6 людей загинули та 15 отримали поранення. Серед загиблих є дитина, про що і повідомив очільник СБУ.