Обстрелы Харькова и Николаева, финансовая помощь от ЕС, возможное отстраниение от Олимпиады России и Беларуси: новости за 12 июля

Харьков и Николаев снова обстреляли, Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро помощи Украине, Россия и Беларусь оказались на пороге отстранения от Олимпиады-2024. Подробнее о том, что произошло во вторник, 12 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро помощи Украине

Совет министров стран ЕС окончательно согласовал выделение Украине нового кредита на 1 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи. Средства будут направлены на обеспечение неотложных бюджетных потребностей. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Он также подчеркнул, что это лишь часть нового исключительного пакета макрофинансовой помощи.

В ГУР оценили, может ли Россия объявить войну или мобилизацию

Россия не будет оглашать войну Украине или мобилизацию внутри страны в ближайшее время. Об этом заявиш представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Путин (президент РФ Владимир Путин - ред.) не признает, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки. Он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война против Украины и ее народа", - подчеркнул Скибицкий.

Уже 10 обращений. Россияне начали просить визы для въезда в Украину, - МИД

Министерство иностранных дел Украины получило первые обращения от граждан Российской Федерации за визами для поездки в страну. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер МИД Олег Николенко.

"Поступило десять обращений. Шесть на краткосрочные визы и четыре на долгосрочные с целью воссоединения с семьей", - отметил он.

Напомним, Украина ввела визовый режим с Россией с 1 июля 2022 года. Теперь российский гражданин не может попасть в Украину без соответствующей визы в загранпаспорте.

Россия и Беларусь оказались на пороге отстранения от Олимпиады-2024

Функционеры Международного олимпийского комитета сомневаются в возможностях белорусских и российских спортсменов поучаствовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил член МОК Крэйг Риди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Продолжение агрессии против Украины уменьшает шансы спортсменов из РФ и Беларуси поехать на Игры-2024 фактически до нуля. Большинство тамошних атлетов дисквалифицированы профильными федерациями, что лишило права квалифицироваться на Олимпиаду.

Украину накроет холодными дождями: местами - до +3 градусов

Погода в Украине снова покажет, что лето - не синоним жары, ведь в среду, 13-го июля местами ночью температура понизится до +3 градусов. К тому же часть страны охватит дождями.

Что будет с погодой в стране в ближайшее время – читайте в материале Styler.