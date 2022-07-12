Сегодняшний обстрел Харькова: новые данные о раненых и фото последствий
В результате обстрела оккупантами Харькова во вторник, 12 июля, количество пострадавших возросло до 5 человек. У пострадавших взрывные травмы и осколочные ранения, все они находятся в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Разрушенные здания, пожары на частных предприятиях и производствах, разбитые автомобили, иссеченные осколками дерева. Таковы последствия сегодняшнего российского обстрела Индустриального и Немышлянского районов Харькова из реактивных систем залпового огня", - констатировал он повреждения инфраструктуры города.
Глава региона подчеркнул, что под ударом россиян по-прежнему оказались гражданские объекты и мирные харьковчане.
"В очередной раз призываем жителей Харьковщины не игнорировать сигналы тревоги и без необходимости не находиться на улицах!" - обратился к горожанам Синегубов.
Обновлено 18.15. Количество пострадавших выросло до 6 человек.
"Шесть гражданских раненых различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Все обстрелы велись с РСЗО, как все понимают - о "высокоточности" нет смысла говорить", - рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.
Напомним, во вторник, 12 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков. "Прилеты" произошли в Индустриальном районе города.
Отметим, что изначально сообщалось о 4 пострадавших.
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