Оккупанты безуспешно атаковали Харьковское и Славянское направления, - Генштаб
Россияне попытались несколько раз штурмовать населенные пункты на Харьковском и Славянском направлениях. Впрочем из-за ответного удара украинских военных, захватчики вынуждены были отойти. А на некоторых участках фронта оккупанты понесли потери и скрылись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Длятся 139 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такая:
- На Волынском и Полесском направлениях не исключается активизация ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности наших войск в приграничных с Республикой Беларусь районах.
- На Сиверском направлении с целью демонстрации присутствия, сковывания действий подразделений Сил обороны в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать подразделения Вооруженных сил РФ. Артиллерия обстреляла населенные пункты Сумской и Черниговской областей.
- На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы города Харькова и других населенных пунктов региона. Оккупанты пытались вытеснить наши войска из района Дементьевки, однако ВСУ успешно отбили несколько штурмов указанного села и заставили врага отойти.
- На Славянском направлении подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополье, Долгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать.
- На Бахмутском направлении при попытке продвинуться в направлении Спорное - Ивано-Дарьевка враг понес потери от огня наших защитников и хаотично отошел.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник, с целью сковывания действий наших войск, продолжает обстрелы наших позиций из имеющегося наземного вооружения вдоль всей линии соприкосновения. Также нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.
- На Южнобугском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Активизировал ведение воздушной разведки.
Корабельная группировка противника продолжает блокирование гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает 6 носителей высокоточного оружия.
Напомним, российские военные обстреляли мирное население на горе Кременец в оккупированном Изюме Харьковской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.