Число погибших в Часовом Яру достигло 45: разбор завалов продолжается

Уже 45 погибших извлекли спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"По состоянию на 19:30 обнаружены тела еще 4 погибших человек (всего обнаружены тела 45 погибших человек, из них 1 ребенок), спасены из-под завалов 9 человек", - проинформировали спасатели.

По оценкам ГСЧС, разобрано уже 80% развалин - расчищено около 420 тонн разрушенных конструкций.

Поиски выживших продолжаются, к ним привлечены 57 спасателей и 8 единиц техники.