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Россияне обстреливали Николаев весь день: названы последствия

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Николаев, Вторник 12 июля 2022 22:57
Россияне обстреливали Николаев весь день: названы последствия Фото: Александр Сенкевич, мэр Николаева (mkrada.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Российские военные провели ряд обстрелов Николаева во вторник, 12 июля. Пострадали мирные жители города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

Чиновник рассказал, что оккупационные войска били по Николаеву с территории оккупированных районов Херсонской области при помощи систем С-300 и РСЗО.

"В общей сложности ранения разной степени получили 12 человек", - заявил мэр.

По словам Сенкевича, от атак РФ сгорел двухэтажный дом, еще в одной пятиэтажке хвост ракеты пробил перекрытие от пятого до третьего этажа.

При этом полностью уничтожен корпус одной из николаевских школ. В двух больницах выбиты окна и обвалился потолок. Похожие разрушения в помещениях банка и почты.

Также Сенкевич добавил, что ракеты попали по территории местного рыбного предприятия. Там уничтожены здания и транспорт.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 12 июля, оккупационные войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков. "Прилеты" произошли в Индустриальном районе города.

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Николаев РСЗО ракетный удар Война России против Украины
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