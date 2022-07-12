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Войска РФ обстреляли четыре громады Сумской области: поврежден дом, возник пожар

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Сумы, Вторник 12 июля 2022 23:33
Войска РФ обстреляли четыре громады Сумской области: поврежден дом, возник пожар Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты в течение дня обстреляли четыре громады Сумской области. В результате поврежден жилой дом, в одном из строений возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В Шалыгинской громаде с десяти утра начался минометный обстрел, зафиксировано 14 выстрелов, после обеда – еще четыре минометных "прихода". В Белопольской громаде зафиксировано за день около 20 прилетов мин.

Оккупанты также обстреляли Зноб-Новгородскую громаду из ствольной артиллерии, всего было 13 прилетов. По Краснопольской громаде в шесть вечера российские войска выпустили два залпа из реактивных систем залпового огня, а также пять мин. Как следствие – попадание по жилому дому, также в результате удара загорелось хозяйственное строение. К счастью, люди не пострадали.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по Сумской области. Враг бил из вертолетов и реактивных систем залпового огня.

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