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Обстрел Одессы: российская ракета попала в здание московского патриархата

Фото: при обстреле Одессы 2 мая ракета попала в религиозное сооружение московского патриархата (facebook.com/pragmatika)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате ракетного удара по Одессе 2 мая российские военные попали в одно из зданий московского патриархата. На месте обстрела проходит спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Суспільне Одесса".

"В результате ракетного удара зацепило религиозное сооружение московского патриархата", - сообщил изданию спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, на месте попадания ракеты продолжается спасательная операция.

Напомним, ранее сообщалось о ракетном ударе по Одессе, в результате которого пострадали инфраструктурные объекты и религиозное сооружение.

Отметим, позднее появились сообщения о том, что в результате сегодняшнего удара по Одессе есть жертвы и пострадавшие.

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