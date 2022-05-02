Обстріл Одеси: російська ракета потрапила в будівлю московського патріархату

В результаті ракетного удару по Одесі 2 травня російські військові потрапили в одну з будівель московського патріархату. На місці обстрілу проходить рятувальна операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Суспільне Одеса" .

За його словами, на місці попадання ракети триває рятувальна операція.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ракетний удар по Одесі, в результаті якого постраждали інфраструктурні об'єкти та релігійна споруда.

Зазначимо, пізніше з'явилися повідомлення про те, що в результаті сьогоднішнього удару по Одесі є жертви і постраждалі.

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