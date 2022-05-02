Обстріл Одеси: російська ракета потрапила в будівлю московського патріархату

В результаті ракетного удару по Одесі 2 травня російські військові потрапили в одну з будівель московського патріархату. На місці обстрілу проходить рятувальна операція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Суспільне Одеса".
"В результаті ракетного удару зачепила релігійна споруда московського патріархату", - повідомив виданню спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, на місці попадання ракети триває рятувальна операція.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про ракетний удар по Одесі, в результаті якого постраждали інфраструктурні об'єкти та релігійна споруда.
Зазначимо, пізніше з'явилися повідомлення про те, що в результаті сьогоднішнього удару по Одесі є жертви і постраждалі.
Війна Росії проти України йде 68-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!