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Обстрел Одесской области: одну ракету сбили силы ПВО

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Одесса, Четверг 01 сентября 2022 08:57
Обстрел Одесской области: одну ракету сбили силы ПВО Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Одна ракета "Оникс" была уничтожена силами ПВО, вторая – попала в открытую местность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

Сообщается, что ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма. В результате ракетного удара пострадавших нет.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Одесской областью.

Также сообщалось, что в ЮНЕСКО поддержали предложение Украины внести в список охраняемых объектов всемирного наследия Одессу.

Напомним, депутат районного совета и руководитель одной из районных администраций Одессы закупил снаряжение для военных втрое дороже. Ему объявили подозрение.

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Одесса ракетный удар Вторжение России в Украину
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