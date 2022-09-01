Обстріл Одеської області: одну ракету збили сили ППО

Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Одна ракета "Онікс" була знищена силами ППО, друга – потрапила у відкриту місцевість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

Повідомляється, що ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму. В результаті ракетного удару постраждалих немає.

Раніше ми писали, що Збройні сили України збили черговий ворожий безпілотник у небі над Одеською областю.

Також повідомлялося, що в ЮНЕСКО підтримали пропозицію України внести до списку охоронюваних об'єктів Всесвітньої спадщини Одесу.

Нагадаємо, депутат районної ради і керівник однієї з районних адміністрацій Одеси закупив спорядження для військових втричі дорожче. Йому оголосили підозру.

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