ВСУ сбили вражеский беспилотник в Одесской области

Во вторник утром, 30 августа, украинские военные сбили беспилотник оккупантов в Одесской области. Он проводил воздушную разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг" в Telegram .

"Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Утром пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря. Силами противовоздушной обороны вражеский "шпион" был уничтожен", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ на юге за сутки уничтожили до 82 солдат и 30 единиц техники.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 450 российских оккупантов. Таким образом, потери РФ в войне против Украины составляют 47 550 военных.

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