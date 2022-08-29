ua ru
Пн, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Ошибся" на 700 тысяч гривен. В Одессе чиновник закупил военные товары втрое дороже

Новина українською →
Одесса, Понедельник 29 августа 2022 17:45
"Ошибся" на 700 тысяч гривен. В Одессе чиновник закупил военные товары втрое дороже Фото: Одесский чиновник закупил снаряжение для военных втрое дороже (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

Депутат районного совета и руководитель одной из районных администраций Одессы закупил снаряжение для военных втрое дороже. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

Следствие установило, что чиновник получил от военных заявку на приобретение термобелья, ковриков и спальных мешков. Он заключил с частным предприятием заведомо невыгодный договор.

Стоимость товаров втрое превышала рыночные цены. Таким образом из бюджета города было уплачено лишних 715 тысяч гривен.

Против депутата райсовета открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УКУ. Мужчине уже объявили подозрение в злоупотребление служебным положением. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Фото: в Одессе разоблачили чиновника, который закупил товары для ВСУ втрое дороже (facebook.com)

Напомним, недавно в Ровенской области задержали мужчину, который организовал масштабную схему по продаже гуманитарки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса мошенническая схема
NEWS
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
ВСУ ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе