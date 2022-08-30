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В ЮНЕСКО поддержали внесение Одессы в список объектов всемирного наследия

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Вторник 30 августа 2022 21:10
В ЮНЕСКО поддержали внесение Одессы в список объектов всемирного наследия Фото: в ЮНЕСКО поддержали внесение Одессы в список объектов всемирного наследия (facebook.com/OdessaOperaBallet)
Автор: Иван Носальский

В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддержали предложение Украины внести в список охраняемых объектов всемирного наследия Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО.

В ведомстве отмечают, что уже задействованы эксперты для того, чтобы внесение Одессы в список всемирного наследия могло быть срочно рассмотрено странами-членами Комитета всемирного наследия.

Комитету также будет рекомендовано внести объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

При этом организация предоставит Украине помощь в восстановлении поврежденных российскими оккупантами музеев Одессы.

Напомним, ранее 23 июля стало известно, что Одесский художественный музей был частично поврежден из-за ракетного удара оккупантов. Он внесен в Предварительный список ЮНЕСКО.

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