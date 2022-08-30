В ЮНЕСКО поддержали внесение Одессы в список объектов всемирного наследия

В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддержали предложение Украины внести в список охраняемых объектов всемирного наследия Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЮНЕСКО .

В ведомстве отмечают, что уже задействованы эксперты для того, чтобы внесение Одессы в список всемирного наследия могло быть срочно рассмотрено странами-членами Комитета всемирного наследия.

Комитету также будет рекомендовано внести объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

При этом организация предоставит Украине помощь в восстановлении поврежденных российскими оккупантами музеев Одессы.