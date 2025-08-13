Обставини змінилися: в ДБР пояснили оновлену підозру для Шабуніна

Зазначається, що командиру однієї з військових частин в Київській області повідомили про нову підозру - у пособництві в ухиленні підлеглим від виконання обов’язків військової служби.

Відповідно, змінилися обставини скоєння злочину, тому військовослужбовцю, який фігурує у справі, просто вручили оновлену підозру - з відповідно оновленим змістом обставин.

Як з'ясувало слідство, командир в/ч із порушенням установлених процедур оформив військовому відрядження до державного органу. Військовий не виконував жодних обов'язків служби, але й не виконував функцій у державній установі.

"Натомість він проводив час на власний розсуд у столиці, пересувався містом у приватних справах і відвідував заклади громадського харчування. При цьому отримував грошове забезпечення і таким чином протиправно заволодів державними коштами на понад 224 тисячі гривень", - сказано у повідомленні.

Через це командиру додатково інкриміновано:

пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27 КК України);

зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 409 КК України).

"Оскільки обставини учинення злочину змінилися, безпосередньо військовослужбовцю, якому командир сприяв в скоєнні злочину своїми діями, змінено також підозру, однак без зміни кваліфікації злочину. Йому, як і раніше, інкримінують ухилення від військової служби та шахрайство", - додали в ДБР.