Обстоятельства изменились: в ГБР объяснили обновленное подозрение для Шабунина

Отмечается, что командиру одной из воинских частей в Киевской области сообщили о новом подозрении - в пособничестве в уклонении подчиненным от выполнения обязанностей военной службы.

Соответственно, изменились обстоятельства совершения преступления, поэтому военнослужащему, который фигурирует в деле, просто вручили обновленное подозрение - с соответственно обновленным содержанием обстоятельств.

Как выяснило следствие, командир в/ч с нарушением установленных процедур оформил военному командировку в государственный орган. Военный не выполнял никаких обязанностей службы, но и не выполнял функций в государственном учреждении.

"Вместо этого он проводил время по своему усмотрению в столице, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. При этом получал денежное обеспечение и таким образом противоправно завладел государственными средствами на более 224 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

Из-за этого командиру дополнительно инкриминируется:

пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27 УК Украины);

злоупотребление служебным положением (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

"Поскольку обстоятельства совершения преступления изменились, непосредственно военнослужащему, которому командир способствовал в совершении преступления своими действиями, изменено также подозрение, однако без изменения квалификации преступления. Ему, как и раньше, инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество", - добавили в ГБР.