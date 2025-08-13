Обстоятельства изменились: в ГБР объяснили обновленное подозрение для Шабунина

Государственное бюро расследований вручило обновленное подозрение активисту Виталию Шабунину, поскольку изменились обстоятельства совершения преступления в деле, где Шабунин выступает фигурантом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление ГБР.
Отмечается, что командиру одной из воинских частей в Киевской области сообщили о новом подозрении - в пособничестве в уклонении подчиненным от выполнения обязанностей военной службы.
Соответственно, изменились обстоятельства совершения преступления, поэтому военнослужащему, который фигурирует в деле, просто вручили обновленное подозрение - с соответственно обновленным содержанием обстоятельств.
Как выяснило следствие, командир в/ч с нарушением установленных процедур оформил военному командировку в государственный орган. Военный не выполнял никаких обязанностей службы, но и не выполнял функций в государственном учреждении.
"Вместо этого он проводил время по своему усмотрению в столице, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. При этом получал денежное обеспечение и таким образом противоправно завладел государственными средствами на более 224 тысяч гривен", - сказано в сообщении.
Из-за этого командиру дополнительно инкриминируется:
"Поскольку обстоятельства совершения преступления изменились, непосредственно военнослужащему, которому командир способствовал в совершении преступления своими действиями, изменено также подозрение, однако без изменения квалификации преступления. Ему, как и раньше, инкриминируют уклонение от военной службы и мошенничество", - добавили в ГБР.
Напомним, еще в июле ГБР объявило подозрение главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Его подозревают в уклонении от прохождения военной службы и использовании автомобиля, предназначенного для нужд ВСУ.
По данным следователей ГБР, фигурант, который мобилизовался в 2022 году, длительное время не появлялся на службу, а прикрывал свое отсутствие командировками. При этом он находился в гражданских учреждениях, не связанных с Силами обороны. При этом он ежемесячно получал денежное обеспечение.
В Центре противодействия коррупции заявили, что обыски проходили без решения суда. Сам Шабунин обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "пользуется войной, делая шаги в сторону коррупционного авторитаризма". Несмотря на все заявления ЦПК, Печерский районный суд Киева 15 июля избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.
