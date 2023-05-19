Образилися на ордер для Путіна. У Росії оголосили в розшук прокурора суду Гааги

Згідно з інформацією в картці МВС РФ, прокурора МКС розшукують за статтею Кримінального кодексу, проте за якою саме - не вказано.

Ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Суд у Гаазі вважає їх винними у незаконній депортації українських дітей до РФ.

Згідно з рішенням суду, тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС. При цьому ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової діятиме до кінця їхнього життя.

Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

Реакція РФ на ордер

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення, а прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков говорив, що РФ не визнає юрисдикцію суду.

При цьому в Держдумі РФ підготували поправки до закону "Про безпеку", що забороняють діяльність Міжнародного кримінального суду, а також діяльність міжнародних органів, спрямовану проти РФ та її громадян.