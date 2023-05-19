Обиделись на ордер для Путина. В России объявили в розыск прокурора суда Гааги

Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Ранее он поспособствовал выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона".
Согласно информации в карточке МВД РФ, прокурор МУС разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно не указано.
17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд в Гааге считает их виновными в незаконной депортации украинских детей в РФ.
Согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС. При этом ордер на арест Путина и Львовой-Беловой будет действовать до конца их жизни.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что решение суда по аресту Путина не имеет значения, а пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков говорил, что РФ не признает юрисдикцию суда.
При этом в Госдуме РФ подготовили поправки к закону "О безопасности", запрещающие деятельность Международного уголовного суда, а также деятельность международных органов, направленную против РФ и ее граждан.
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