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Обострение на границе Азербайджана и Армении: Путин заявил о "дополнительных шагах"

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент РФ Владимир Путин заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОДКБ.

Отмечается, что члены Организации договора о коллективной безопасности в режиме видеоконференции провели внеочередную сессию Рады.

Во время заседания участники поддержали "посреднические усилия РФ, направленные на стабилизацию обстановки в регионе".

"Путиным предоставлена информация о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности", - говорится на сайте ОДКБ.

К слову, во время собрания члены Организации достигли договоренности о направление в Армению миссии ОДКБ.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

Армянский премьер Никол Пашинян практически сразу позвонил президенту РФ Владимиру Путину. После он созвал Совбез, в ходе которого одобрили решение просить помощи у России и ОДКБ.

На ситуацию отреагировали и в МИД Украины. Там призвали стороны к политико-дипломатического урегулирования конфликта и отметили ничтожность любых посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны РФ.

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Владимир ПутинАрменияАзербайджан