Загострення на кордоні Азербайджану та Вірменії: Путін заявив про "додаткові кроки"

Президент РФ Володимир Путін заявив про "додаткові практичні кроки, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні Азербайджану та Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОДКБ .

До слова, під час зібрання члени Організації досягли домовленості про направлення до Вірменії місії ОДКБ .

"Путіним надано інформацію про додаткові практичні кроки російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла", - мовиться на сайті ОДКБ.

Під час засідання учасники підтримали "посередницькі зусилля РФ, спрямовані на стабілізацію обстановки у регіоні".

Зазначається, що члени Організації договору про колективну безпеку в режимі відеоконференції провели позачергову сесію Ради.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення конфлікту. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян практично відразу подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. Після він скликав Радбез, в ході якого схвалили рішення просити допомоги у Росії і ОДКБ.

На ситуацію відреагували і в МЗС України. Там закликали сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту і відзначили нікчемність будь-яких посередницьких зусиль і зусиль з підтримання миру з боку РФ.