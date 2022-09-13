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Обострение между Арменией и Азербайджаном. В МИД Украины отреагировали на ситуацию

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 10:33
Обострение между Арменией и Азербайджаном. В МИД Украины отреагировали на ситуацию Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко, Дмитрий Левицкий

В МИД Украины отреагировали на военное обострение между Арменией и Азербайджаном. Там призвали стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении. Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ", - сказал он.

Также Николенко вспомнил о роли России в урегулировании этого конфликта.

"Отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства", - отметил спикер.

Кроме того, МИД Украины призывает украинцев пока воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто уже находится в регионе - избегать мест военной активности.

Напомним, на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября вновь обострилась ситуация. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

Так, армянский премьер Никол Пашинян практически сразу позвонил президенту РФ Владимиру Путину. После он созвал Совбез, в ходе которого одобрили решение просить помощи у России и ОДКБ.

При этом в Азербайджане утверждают, что ответственность за эскалацию конфликта "лежит на военно-политическом руководстве Армении".

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