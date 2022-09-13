Обострение между Арменией и Азербайджаном. В МИД Украины отреагировали на ситуацию

В МИД Украины отреагировали на военное обострение между Арменией и Азербайджаном. Там призвали стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении. Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ", - сказал он.

Также Николенко вспомнил о роли России в урегулировании этого конфликта.

"Отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны Российской Федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства", - отметил спикер.

Кроме того, МИД Украины призывает украинцев пока воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто уже находится в регионе - избегать мест военной активности.