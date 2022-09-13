Армения будет просить о помощи у России и ОДКБ из-за обострения на границе с Азербайджаном

На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном в Армении созвали Совет безопасности. Во время собрания решили просить помощи у России и ОДКБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Арменпресс ".

Заседание состоялось ночью 13 сентября и прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Участие в нем также приняли президент Ваагн Хачатурян и глава Национального собрания Ален Симонян.

Члены Совбеза обсудили дальнейшие шаги по ситуации на границе с Азербайджаном.

"Одобрили решение официально обратиться к России с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также к Организации Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН", - пишут журналисты.