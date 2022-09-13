Военной поддержки не будет? В ОДКБ рассмотрели обращение Армении
В ОДКБ решили направить генерального секретаря организации в зону конфликта Армении и Азербайджана и подготовить подробный доклад главам государств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Белта".
Внеочередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялось 13 сентября. На нем рассматривался запрос Армении.
"Беларусь всегда исходила из безальтернативного мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, исключительно политико-дипломатическими методами. Нынешняя ситуация требует досконального изучения", - говорится в сообщении.
В результате было решено направить генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта, подготовить подробный доклад главам государств и создать рабочую группу из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений.
Напомним, что на границе Азербайджана и Армении в ночь на 13 сентября наблюдалось обострение ситуации.
Так, почти сразу премьер Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Со временем Пашинян решил просить помощи у России и ОДКБ.
Позже, в ОДКБ пообещали задействовать механизмы для урегулирование обострения.
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