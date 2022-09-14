ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обострение на границе Азербайджана и Армении: Путин заявил о "дополнительных шагах"

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 06:25
Обострение на границе Азербайджана и Армении: Путин заявил о "дополнительных шагах" Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент РФ Владимир Путин заявил о "дополнительных практических шагах, направленных на деэскалацию напряженности" на границе Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОДКБ.

Отмечается, что члены Организации договора о коллективной безопасности в режиме видеоконференции провели внеочередную сессию Рады.

Во время заседания участники поддержали "посреднические усилия РФ, направленные на стабилизацию обстановки в регионе".

"Путиным предоставлена информация о дополнительных практических шагах российской стороны, направленных на деэскалацию возникшей напряженности", - говорится на сайте ОДКБ.

К слову, во время собрания члены Организации достигли договоренности о направление в Армению миссии ОДКБ.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

Армянский премьер Никол Пашинян практически сразу позвонил президенту РФ Владимиру Путину. После он созвал Совбез, в ходе которого одобрили решение просить помощи у России и ОДКБ.

На ситуацию отреагировали и в МИД Украины. Там призвали стороны к политико-дипломатического урегулирования конфликта и отметили ничтожность любых посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Армения Азербайджан
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя