ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загострення на кордоні Азербайджану та Вірменії: Путін заявив про "додаткові кроки"

Новость на русском →
Середа 14 вересня 2022 06:25
Загострення на кордоні Азербайджану та Вірменії: Путін заявив про "додаткові кроки" Фото: Президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент РФ Володимир Путін заявив про "додаткові практичні кроки, спрямовані на деескалацію напруженості" на кордоні Азербайджану та Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОДКБ.

Зазначається, що члени Організації договору про колективну безпеку в режимі відеоконференції провели позачергову сесію Ради.

Під час засідання учасники підтримали "посередницькі зусилля РФ, спрямовані на стабілізацію обстановки у регіоні".

"Путіним надано інформацію про додаткові практичні кроки російської сторони, спрямовані на деескалацію напруженості, що виникла", - мовиться на сайті ОДКБ.

До слова, під час зібрання члени Організації досягли домовленості про направлення до Вірменії місії ОДКБ.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії спостерігалося загострення конфлікту. Держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян практично відразу подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. Після він скликав Радбез, в ході якого схвалили рішення просити допомоги у Росії і ОДКБ.

На ситуацію відреагували і в МЗС України. Там закликали сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту і відзначили нікчемність будь-яких посередницьких зусиль і зусиль з підтримання миру з боку РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Армения Азербайджан
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні
Роман Чернишевкореспондент Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні