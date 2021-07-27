Обострение на Донбассе, а Семенченко снова взяли под стражу: новости за 26 июля

Бывшего нардепа и командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко снова взяли под стражу, на Донбассе 7 украинских бойцов получили ранения, украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады-2020. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 26 июля - в материале РБК-Украина.

Семенченко снова взяли под стражу. Был под домашним арестом менее 2 недель

Бывшего нардепа и командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко снова взяли под стражу. Менее двух недель назад ему смягчали меру пресечения до домашнего ареста.

Отметим, 14 июля ему изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Семенченко должен был прибывать по требованию к следователю, не выходить из дома без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

Напомним, Семенченко инкриминируют создание частной военной компании, которая вербовала ветеранов АТО для работы на Donbass Battalion Corp с офисами в США, Польше, Ираке и Кении. Также ему предъявили обвинение в обстреле телеканала "112 Украина".

Кравчук после операции на сердце находится на аппарате искусственного дыхания

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце. Сейчас он находится на аппарате искусственного дыхания. Об этом РБК-Украина сказали в окружении первого президента.

Напомним, 29 июня стало известно, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Однако никаких подробностей тогда не сообщалось.

На Донбассе обострение: 7 украинских бойцов получили ранения

Боевики на Донбассе активизировались. В результате обстрелов получили ранения 7 украинских бойцов.

Боевики совершили прицельный обстрел позиций ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с запрещенного минского соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения. В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

Новые схемы и массовые обыски: СБУ опечатала все магазины B2B Jewelry

Служба безопасности Украины разоблачила организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry на новых схемах. После массовых обысков были закрыты все магазины этой компании. Четверым кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

В ходе обысков изъяли ювелирные изделия, печати, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также транспортные средства. Одного из подозреваемых Печерский районный суд Киева отпустил под личное обязательство.

Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады-2020 за день до старта

За день до старта на Олимпиаде-2020 от соревнований отстранена украинская триатлонистка Юлия Елистратова. Причина официально не раскрывается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Сообщается, что согласно информации от Всемирного агентства по тестированию (ITA), Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. "Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХИ Олимпиады в Токио. Согласно определенных процедур до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной", - говорится в сообщении.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение. 27 июля в западных областях будут дожди и шквалы.

Ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).