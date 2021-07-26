Новые схемы и массовые обыски: СБУ опечатала все магазины B2B Jewelry
Служба безопасности Украины разоблачила организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry на новых схемах. После массовых обысков были закрыты все магазины этой компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.
Сообщается, что четверым кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
"На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они прошли на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей", - говорится в сообщении.
В ходе обысков изъяли ювелирные изделия, печати, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также транспортные средства.
Также СБУ прекратила работу магазинов B2B Jewelry, а их помещения опечатаны. Одного из подозреваемых Печерский районный суд Киева отпустил под личное обязательство.
Напомним, в прошлом году СБУ отчиталась, что накрыла пирамиду B2B Jewelry, которая обманула более 600 тысяч вкладчиков.