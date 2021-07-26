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На Донбассе обострение: 7 украинских бойцов получили ранения

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Донбасс, Понедельник 26 июля 2021 13:14
На Донбассе обострение: 7 украинских бойцов получили ранения Фото: на Донбассе боевики обстреливали позиции ООС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Боевики на Донбассе активизировались. В результате обстрелов получили ранения 7 украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб операции Объединенных сил.

Боевики совершили прицельный обстрел позиций ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с запрещенного минского соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.

"После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, пять - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск бойцы ВСУ открыли огонь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщили в штабе.

Напомним, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 11 раз за прошедшие сутки. В результате обстрелов пострадали два воина.

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Донбасс обстрел
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На Донбассе обострение: 7 украинских бойцов получили ранения
На Донбассе обострение: 7 украинских бойцов получили ранения
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