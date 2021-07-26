На Донбассе обострение: 7 украинских бойцов получили ранения
Боевики на Донбассе активизировались. В результате обстрелов получили ранения 7 украинских бойцов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб операции Объединенных сил.
Боевики совершили прицельный обстрел позиций ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с запрещенного минского соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.
В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.
"После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, пять - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На обстрелы российско-оккупационных войск бойцы ВСУ открыли огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщили в штабе.
Напомним, боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 11 раз за прошедшие сутки. В результате обстрелов пострадали два воина.