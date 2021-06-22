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Семенченко оставили под стражей по делу о частной армии

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Киев, Вторник 22 июня 2021 17:32
Семенченко оставили под стражей по делу о частной армии Фото: Семен Семенченко, экс-нардеп (facebook.com dostali_hvatit)
Автор: Дмитрий Левицкий

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в создании частной военной компании (ЧВК) бывшего народного депутата Семена Семенченко. Он продолжит находиться в СИЗО.

Об этом РБК-Украина рассказали в правоохранительных органах.

Как сообщила пресс-служба Апелляционного суда Киева, сторона защиты ходатайствовала об освобождении подозреваемого из СИЗО, но судья отказал.

"По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 мая 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - заявили в суде.

Семенченко будет находиться под стражей еще минимум до 18 июля 2021 года включительно.

Ему инкриминируют совершение преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, то есть создание частной армии, а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 - террористический акт.

По версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ" Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Кроме того, в мае Семенченко объявили еще и подозрение в теракте из-за обстрела офиса канала "112 Украина".

Напомним, в конце апреля Печерский райсуд продлил действие меры пресечения Семенченко, которую избрали 7 апреля.

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