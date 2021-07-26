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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 13:40
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Завтра в западных областях будут дожди и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра в западных областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Сегодня в восточных, Волынской, Житомирской областях, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня.

Отметим, погода в Украине 27 июля будет жаркой и практически без осадков. Температура воздуха в некоторых регионах страны достигнет +33 градусов.

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