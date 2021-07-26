Семенченко снова взяли под стражу. Был под домашним арестом менее 2 недель
Бывшего нардепа и командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко снова взяли под стражу. Менее двух недель назад ему смягчали меру пресечения до домашнего ареста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.
Сообщается, что Соломенский районный суд Киева принял решение о взятии Семенченко под стражу.
Отметим, 14 июля ему изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Семенченко должен был прибывать по требованию к следователю, не выходить из дома без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля.
Напомним, Семенченко инкриминируют создание частной военной компании, которая вербовала ветеранов АТО для работы на Donbass Battalion Corp с офисами в США, Польше, Ираке и Кении.
Также ему предъявили обвинение в обстреле телеканала "112 Украина".