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Кравчук перенес операцию на сердце

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Киев, Вторник 29 июня 2021 23:33
Кравчук перенес операцию на сердце Фото: Леонид Кравчук, первый президент Украины (УНИАН)
Автор: Владислав Красинский

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Подробности пока не разглашаются.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Провели (операцию - ред.). Но он просил не разглашать подробности", - рассказал Арестович.

Отметим, Леониду Кравчуку 87 лет. По состоянию на сегодня он возглавляет делегацию Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, в четверг 24 июня Кравчук в эфире одного из ток-шоу рассказывал о том, что Россия в ТКГ выдвигает ультиматумы украинской стороне.

А 23 июня Кравчук участвовал в общем заседании ТКГ в видеоформате.

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