Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Подробности пока не разглашаются.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Отметим, Леониду Кравчуку 87 лет. По состоянию на сегодня он возглавляет делегацию Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Провели (операцию - ред.). Но он просил не разглашать подробности", - рассказал Арестович.

Напомним, в четверг 24 июня Кравчук в эфире одного из ток-шоу рассказывал о том, что Россия в ТКГ выдвигает ультиматумы украинской стороне.

А 23 июня Кравчук участвовал в общем заседании ТКГ в видеоформате.