На Оболоні у Києві палала трансформаторна підстанція (фото)

Резонансні пожежі у Києві

Нагадаємо, у Києві на Хрещатику зранку 5 лютого спалахнула пожежа у готелі "Дніпро". У номері на 3-му поверсі готелю сталося загоряння, рятувальники евакуювали 57 людей, з них 1 дитину.

На щастя, жертв та постраждалих немає. На місці працювали 70 рятувальників та 11 одиниць техніки, причину займання встановлюють правоохоронці.

Окрім того, раніше у центрі Києва, на вулиці Хрещатик, спалахнула пожежа у 4-поверховому офісному приміщенні, відбулося руйнування перекриття.

Також 20 грудня на київських Позняках сталася масштабна пожежа – загорілася окрема будівля поблизу житлових будинків на вулиці Анни Ахматової. У соцмережах швидко поширилися фото та відео з місця події. За попередніми даними, вогонь охопив кафе, очевидці повідомляли, що перед пожежею чули звук, схожий на вибух.

Також вранці 7 грудня займання сталося в лікарні Святошинського району Києва на вулиці Відпочинку. Вогонь загасили менш ніж за годину, з будівлі евакуювали шістьох людей, зокрема двох маломобільних пацієнтів.