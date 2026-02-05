ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

На Хрещатику горить готель "Дніпро": перші подробиці

Четвер 05 лютого 2026 08:46
На Хрещатику горить готель "Дніпро": перші подробиці Фото: на Хрещатику горить готель "Дніпро" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

У Києві на Хрещатику сьогодні зранку, 5 лютого, спалахнула пожежа у готелі "Дніпро". Рятувальники працюють на місці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Рятувальники ліквідовують пожежу в Печерському районі. Загоряння сталось на 4-му поверсі готелю "Дніпро" на вулиці Хрещатик", - повідомили у КМДА.

Зазначається, що на місці пожежі працюють усі необхідні аварійно-рятувальні служби.

Що відомо про готель "Дніпро"

Готель "Дніпро" – це чотиризірковий готель у центрі Києва, який розташований на Європейській площі столиці. До липня 2020 знаходився в юридичному підпорядкуванні Державного управління справами. Того ж року був проданий на аукціоні з 1,11 млрд гривень.

Готель побудований у 1964 році на самому початку Хрещатика, на Європейській площі, неподалік від державних установ, стадіону "Динамо" і Національної філармонії. Інтер'єр і дизайн ресторану в готелі "Дніпро" виконаний архітектором Ірмою Каракіс.

На Хрещатику горить готель &quot;Дніпро&quot;: перші подробиці

Резонансні пожежі у Києві

Нагадаємо, у центрі Києва, на вулиці Хрещатик, 26 січня, спалахнула пожежа у 4-поверховому офісному приміщенні, відбулося руйнування перекриття.

Також 20 грудня на київських Позняках сталася масштабна пожежа - загорілася окрема будівля поблизу житлових будинків на вулиці Анни Ахматової.

У соцмережах швидко поширилися фото та відео з місця події. За попередніми даними, вогонь охопив одне з кафе, а очевидці повідомляли, що перед пожежею чули звук, схожий на вибух.

Також вранці 7 грудня займання сталося в лікарні Святошинського району Києва на вулиці Відпочинку. Вогонь загасили менш ніж за годину, з будівлі евакуювали шістьох людей, зокрема двох маломобільних пацієнтів. Причини інциденту встановлюють правоохоронці.

