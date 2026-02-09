RU

На Оболони в Киеве пылала трансформаторная подстанция (фото)

Фото: в Киеве пылала трансформаторная подстанция
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 9 февраля, в Оболонском районе Киева загорелась трансформаторная подстанция. Спасатели ликвидировали пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Киева.

Читайте также: На Крещатике горел отель "Днепр": первые подробности

"В 03:54 поступило сообщение о пожаре на проспекте Оболонском. Горела трансформаторная подстанция, существовала угроза распространения огня на рядом припаркованные автомобили", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что жертв или пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

 

 

 

Резонансные пожары в Киеве

Напомним, в Киеве на Крещатике утром 5 февраля вспыхнул пожар в гостинице "Днепр". В номере на 3-м этаже отеля произошло возгорание, спасатели эвакуировали 57 человек, из них 1 ребенка.

К счастью, жертв и пострадавших нет. На месте работали 70 спасателей и 11 единиц техники, причину возгорания устанавливают правоохранители.

Кроме того, ранее в центре Киева, на улице Крещатик, вспыхнул пожар в 4-этажном офисном помещении, произошло разрушение перекрытия.

Также 20 декабря на киевских Позняках произошел масштабный пожар - загорелось отдельное здание вблизи жилых домов на улице Анны Ахматовой. В соцсетях быстро распространились фото и видео с места происшествия. По предварительным данным, огонь охватил кафе, очевидцы сообщали, что перед пожаром слышали звук, похожий на взрыв.

Также утром 7 декабря возгорание произошло в больнице Святошинского района Киева на улице Отдыха. Огонь потушили менее чем за час, из здания эвакуировали шесть человек, в том числе двух маломобильных пациентов.

