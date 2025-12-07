У Києві сталася пожежа в реанімації лікарні (фото)

В одній з лікарень Києва вранці неділі, 7 гурдня, сталась пожежа. Було проведено евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Києва.

Фото: у Києві сталася пожежа в реанімації лікарні (t.me/dsns_kyiv)

Площа пожежі становила близько 15 квадратних метрів. Вогонь вдалося повністю ліквідувати о 08:20. Під час гасіння рятувальники евакуювали шістьох людей, серед яких двоє маломобільних пацієнтів.

За даними ДСНС, повідомлення про загоряння на вулиці Відпочинку, що у Святошинському районі, надійшло о 07:41.

Пожежі у Києві

Раніше ми писали, що у центрі Києва, на вулиці Шота Руставелі, горить багатоповерхівка. Для ліквідації залучили понад 100 рятувальників та 29 одиниць техніка.

Раніше повідомлялося, що у багатоповерхівці в Печерському районі Києва спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула одна людина. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники.

На початку жовтня велика пожежа сталася також у Голосіївському районі столиці - вогнеборці евакуювали 12 мешканців будинку.

Крім того, 28 вересня через російську атаку в Києві загорілася лікарня. Тоді уламки ракет і вибухи зафіксували в кількох районах міста - Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському.

А в ніч на 17 вересня масштабна пожежа спалахнула в багатоповерхівці поблизу станції метро “Нивки”. Полум’я охопило значну частину будівлі.