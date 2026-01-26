ua en ru
У центрі Києва спалахнула пожежа: сильне задимлення на Хрещатику

Понеділок 26 січня 2026 09:40
Фото: у центрі Києва спалахнула пожежа (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

У центрі Києва, на вулиці Хрещатик, сьогодні зранку, 26 січня, спалахнула пожежа у 4-поверховому офісному приміщенні, відбулося руйнування перекриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Рятувальники ліквідовують пожежу в Шевченківському районі. Загорання сталося на 1-му поверсі 4-поверхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик. Між 2-м і 3-м поверхами відбулося руйнування перекриття", - зазначили у КМДА.

Повідомляється, що на місці надзвичайної події спостерігається сильне задимлення, працює кілька одиниць спецтехніки.

Пожежі у столиці

Нагадаємо, вчора, 25 січня, на Берестейському проспекті у Києві сталась масштабна пожежа. Попередьо - горіло авто. Вогонь майже повністю охопив машину, а на самому проспекті виник затор. Речник столичної ДСНС Павло Петров зазначив, що обійшлось без постраждалих.

Окрім того, 20 грудня на київських Позняках сталася масштабна пожежа - загорілася окрема будівля поблизу житлових будинків на вулиці Анни Ахматової.

У соцмережах швидко поширилися фото та відео з місця події. За попередніми даними, вогонь охопив одне з кафе, а очевидці повідомляли, що перед пожежею чули звук, схожий на вибух.

Також вранці 7 грудня займання сталося в лікарні Святошинського району Києва на вулиці Відпочинку. Повідомлення про пожежу надійшло о 07:41, площа загоряння становила близько 15 квадратних метрів. Вогонь загасили менш ніж за годину, з будівлі евакуювали шістьох людей, зокрема двох маломобільних пацієнтів. Причини інциденту встановлюють правоохоронці.

