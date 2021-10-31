Новые ПДД, обязательная вакцинация и кредит от МВФ: что ждет Украину в ноябре

В Украине начнут действовать новые правила дорожного движения. Невакцинированные сотрудники учебных заведений и чиновники будут отстранены от работы. МВФ может выделить кредит на сумму 700 млн долларов.
РБК-Украина собрало все важные события, которые ждут граждан страны в третьем месяце осени.
С 1 ноября в Украине вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Главные новшества:
С ноября некоторые газоснабжающие компании Украины снова повышают месячные тарифы на газ для населения.
У некоторых компаний цена достигает почти 40 гривен за кубометр. Так, "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 38,35 гривен (в октябре - 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр). "Светлогаз" установил на ноябрь тариф на уровне 38,10 гривен за кубометр, Gas Trading - 36,50 гривен.
Годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее. Средняя цена за месяц колеблется от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр.
Уже с 8 ноября невакцинированные сотрудники госучреждений и учебных заведений не смогут выйти на работу. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 20 октября 2021 г. № 1096. Напомним, вакцинация против коронавируса является обязательной для:
Документом поручается руководителям всех этих организаций отстранить от работы сотрудников, которые не сделали прививку от COVID-19. Это не касается людей, которые имеют противопоказания и предоставили медицинское заключение.
На время такого отстранения оплата труда проводится согласно нормам украинского законодательства.
Сотрудники смогут вернуться на свои рабочие места после устранения причин, по которым их отстранили.
Украинцам, которые имеют противопоказания к вакцинации от коронавируса, начнут выдавать соответствующие справки. Получить документ можно будет уже с 8 ноября, пообещал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Имея такую справку на руках, граждане смогут избежать ограничений, которые действуют для невакцинированных украинцев.
По словам министра, в Украине около 3-4 % граждан имеют противопоказания к прививке.
Уже в этом месяце в двух городах страны - Киеве и Харькове или Днепре могут появиться спецкамеры, которые будут следить за соблюдением карантина. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.
Это пилотное исследование, которое инициировала ВОЗ и поддержал Минздрав. Камеры будут автоматически следить за количеством людей и тем, как они соблюдают нормы карантина - носят маски, соблюдают дистанцию.
Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер. Проект будет запущено не раньше, чем 1 ноября. Первые результаты исследования будут готовы уже через две недели после запуска.
При использовании такой системы не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись, уточнил Кузин.
В первой половине ноября Украину ждет пик заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко. По его словам, 30 тысяч выявленных случаев в сутки - это абсолютно реалистичный сценарий для Украины.
В то же время, по его словам, когда регионы будут входить в "красную" зону карантина, темпы заболеваемости будут снижаться.
В ноябре на портале "Дия" станут доступны три новые социальные услуги - получение субсидий, назначение пенсий и услуги для внутренне перемещенных лиц, рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
К концу ноября украинцы смогут регистрироваться через портал, чтобы получить пенсию или субсидию.
Внутренне перемещенные лица, которым каждые полгода необходимо появляться в госорганах и подтверждать информацию для дальнейшего получения выплат, смогут это делать онлайн.
10 ноября истекает срок действия временных законов об упрощенной процедуре растаможки "евроблях". Со следующего дня владельцев нерастаможенных автомобилей ждут штрафы.
По закону, "євробляхи", ввезеные в 2021 году, не подпадают под льготные правила. Таких авто в стране около 70 тысяч. В основном, это старые машины - 2003-2005 годов выпуска. Общая сумма растаможки составляет 100 тысяч гривен.
В ноябре Совет директоров Международного валютного фонда может выделить Украине транш кредита на 700 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября. По его словам, договоренности с МВФ на рабочем уровне уже достигнуты.
С 4 ноября "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №67/68 Киев-Варшава. Железнодорожное сообщение между столицами прекратилось в марте прошлого года из-за карантинных ограничений.
Поезд будет отправляться из Киева в 18:48 и прибывать в Варшаву в 09:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00.
Для поездки в поездах дальнего сообщения пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:
- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
- получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
- отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).
Железнодорожное сообщение между Польшей и Украиной было возобновлено в октябре этого года.