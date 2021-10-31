Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді

Нові правила дорожнього руху вступають в силу

З 1 листопада в Україні набудуть чинності оновлені правила дорожнього руху. Головні нововведення:

обмеження швидкості руху за межами населених пунктів - до 110 км/год, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділений розміткою 1.2 (раніше було 1.1 або 1.2). Розмітки ж розрізняються між собою шириною - до 15 см і 20 см відповідно;

змінено нумерацію деяких дорожніх знаків. Зокрема, з'явиться дорожній знак з позначенням номера дороги на червоному тлі з напрямком, куди вона веде;

з'явиться дорожня розмітка і відповідний дорожній знак про спільний рух авто і велосипедистів;

почнуть діяти нові діагональні пішохідні переходи

з'явиться дорожня розмітка на перехресті, куди заборонено в'їжджати (щоб водії, які не встигли покинути перехрестя, не створювали затори);

вводиться нове визначення велосипедної доріжки, а також вперше вносяться поняття "велосипедна смуга" і "велосипедний переїзд";

зміниться поняття "державних доріг". Замість трьох загальноприйнятих типів (міжнародні, національні, регіональні) діятиме і четвертий тип дороги - територіальні. Це вплине на відповідальність органу, на ділянці якого знаходиться дорога. Так, якщо водій пошкодив авто, то для відшкодування витрат буде простіше встановити, на чиїй території це сталося.

Місячні тарифи на газ знову підвищать

З листопада деякі газопостачальні компанії України знову підвищують місячні тарифи на газ для населення.

У деяких компаній ціна сягає майже 40 гривень за кубометр. Так, "ТАС енергія країни" пропонує газ по 38,35 гривень (у жовтні - 30,06 гривень, у вересні 20,96 гривень за кубометр). "Світлогаз" встановив на листопад тариф на рівні 38,10 гривень за кубометр, Gas Trading - 36,50 гривень.

Річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигіднішими. Середня ціна за місяць коливається від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до 9 гривень за кубометр.

Невакцинованих вчителів і чиновників відсторонять від роботи

Вже з 8 листопада невакциновані співробітники держустанов і навчальних закладів не зможуть вийти на роботу. Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096. Нагадаємо, вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою для:

працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

для всіх типів навчальних закладів.

Документом доручається керівникам всіх цих організацій відсторонити від роботи співробітників, які не зробили щеплення від COVID-19. Це не стосується людей, які мають протипоказання і надали медичний висновок.

На час такого відсторонення оплата праці проводиться згідно з нормами українського законодавства.

Співробітники зможуть повернутися на свої робочі місця після усунення причин, через які їх відсторонили.

Довідки про протипоказання до щеплень від COVID-19

Українцям, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу, почнуть видавати відповідні довідки. Отримати документ можна буде вже з 8 листопада, пообіцяв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Маючи таку довідку на руках, громадяни зможуть уникнути обмежень, які діють для невакцинованих українців.

За словами міністра, в Україні близько 3-4% громадян мають протипоказання до щеплення.

У великих містах запрацюють камери стеження за дотриманням карантину

Вже цього місяця у двох містах країни - Києві та Харкові чи Дніпрі можуть з'явитися спецкамеры, які стежитимуть за дотриманням карантину. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник Міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Це пілотне дослідження, яке ініціювала ВООЗ і підтримало МОЗ. Камери будуть автоматично стежити за кількістю людей і тим, як вони дотримуються норм карантину - носять маски, дотримуються дистанції.

Зараз вже розроблені повні комплекти документів для проведення біоетичної експертизи та встановлення таких камер. Проект буде запущено не раніше, ніж 1 листопада. Перші результати дослідження будуть готові вже через два тижні після запуску.

При використанні такої системи не буде проводиться будь-яка ідентифікація, збереження персональних або конфіденційних даних або навіть самої плівки, де буде запис, уточнив Кузін.

Пікове навантаження захворюваності на COVID-19

В першій половині листопада Україну чекає пік захворюваності на коронавірус. Таку думку висловив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко. За його словами, 30 тисяч виявлених випадків на добу - це цілком реалістичний сценарій для України.

У той же час, за його словами, коли регіони будуть входити в "червону" зону карантину, темпи захворюваності будуть знижуватися.

В "Дії" з'являться три нові послуги

У листопаді на порталі "Дія" стануть доступними три нові соціальні послуги - отримання субсидій, призначення пенсій та послуги для внутрішньо переміщених осіб, розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

До кінця листопада українці зможуть реєструватися через портал, щоб отримати пенсію або субсидію.

Внутрішньо переміщені особи, яким кожні півроку необхідно з'являтися в держорганах і підтверджувати інформацію для подальшого отримання виплат, зможуть це робити онлайн.

Власників "євроблях" почнуть штрафувати за нерозмитнені автомобілі

10 листопада закінчується термін дії тимчасових законів про спрощену процедуру розмитнення "євроблях". З наступного дня власників нерозмитнених автомобілів чекають штрафи.

Згідно із законом, "євробляхи", ввезені в 2021 році, не підпадають під пільгові правила. Таких авто в країні близько 70 тисяч. В основному, це старі машини - 2003-2005 років випуску. Загальна сума розмитнення становить 100 тисяч гривень.

Україна може отримати 700 млн доларів від МВФ

У листопаді Рада директорів Міжнародного валютного фонду може виділити Україні транш кредиту на 700 млн доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня. За його словами, домовленості з МВФ на робочому рівні вже досягнуті.

Укрзалізниця запустить поїзд Київ-Варшава

З 4 листопада "Укрзалізниця" відновлює курсування потяга №67/68 Київ-Варшава. Залізничне сполучення між столицями припинилося в березні минулого року через карантинні обмеження.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і прибуватиме до Варшави о 09:02. З Варшави потяг відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11: 00.

Для поїздки в поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один з документів, що підтверджує:

- отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

- отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

- негативний результат ПЛР-тесту (діє 72 години або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години (станом на час посадки в поїзд).

Залізничне сполучення між Польщею та Україною було відновлено в жовтні цього року.