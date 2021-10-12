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В Украине спецкамеры будут фиксировать нарушителей карантина: "пилот" запустят в двух городах

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Киев, Вторник 12 октября 2021 14:16
В Украине спецкамеры будут фиксировать нарушителей карантина: "пилот" запустят в двух городах Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине появятся спецкамеры за соблюдением карантина. Появятся такие камеры в Киеве и Харькове или Днепре.

Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТСН.ua.

Речь идет о проведении пилотного исследования, которое было инициировано ВОЗ и поддержано Минздравом. Будет происходить оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм.

"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции", - объянил он, как это будет работать.

Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер. "Пилот" планируется сделать в двух больших городах - Киеве и в Харькове или Днепре.

"Мы ожидаем, что этот пилот будет запущено не ранее чем 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели", - сказал он о сроках запуска.

При использовании такой системы не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных или даже самой пленки, где будет запись, уточнил Кузин.

На уточняющий вопрос, какое наказание ждет нарушителей, Кузин ответил: "Мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований. Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении".

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